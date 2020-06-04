Сделать выгрузку товаров Интернет магазина с характеристиками и остатками на OZON по их API Интернет магазин roscase.ru Магазин сделан на фреймворке Laravel Сразу предупреждаю, что есть немного неудобство, ...
Доработка движка и добавление новых функций
1)магазин/услуги:
нужно добавить функцию продажи ключей в существующий модуль магазина .
записываться в датабазе будет следующая :
name = имя пользователя
id = идентификатор услуги
time = продолжительность услуги
key = десятизначный генерируемый ключ (буквы и цифры)
2)модуль "кейс" это рулетка , при открытии выпадает cлучайный приз.
доработка модуля case :
нужно добавить функцию бесплатного кейса раз в 24 часа , также данная функция должна быть доступна в настройки любого кейса (то есть в админ панели) .
3)переработать модуль "список блокировки":
нужно чтобы данный список брался с файла находящемуся на другом сервере.
подключение к другому серверу будет через FTP , расширения файлa ini.
4)создать систему подарков на день рождения:
данная система будет дарить определенную услугу или количество денег пользователю ,на день рождения.
также нужно добавить ограничение : на одного пользователя 1 смена дня рождения.
настройка системы должна быть в админ панели.
5)нужно создать систему очков:
для данной системы нужнa будет отдельная страница, где будет показываться таблица:
username | points .
username = кликабельная ссылка на ник игрока (кликабельная в том случае если игрок зарегистрирован)
points = очки которые начисляются администрацией на той же странице.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток! Ситуация следующая: есть доработанный код сайта. При попытке загрузить его на хостинг выскакивают ошибки. Необходимо их исправить. Скрипт уже готов, необходим только веб-разработчик, который поможет загрузить сайт на хостинг. Высокая квалификация в ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы создаем сайт с толкованиями снов. Проект уникальный, наши толкования - психологическая практика. Если интересно - расскажу подробнее при личном общении или в открытом письме. Наша книга продается вот здесь. ...Закрыт5 лет назад
Необходимо на недорогом виртуальном хостинге создать непрерывную зацикленную трансляцию определенного видеофайла по протоколу rtsp Примерно должно выглядеть так rtsp://184.72.239.149/vod/mp4:BigBuckBunny_175k.mov Оплата по договоренностиВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
список задач размещен в файле: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1elsJJ8TGujdLFkLhGnYLidNhLd6W8Odl40XlS4oo-p0/edit#gid=0Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо создание лендинга с QR-кодами (CMS на Ваш выбор) https://docs.google.com/document/d/1bxU3JNJ6OyjnsuFLdH5RbrDzPJP3_54XeQegDpJ8riY/edit?usp=sharing Пишите цены и сроки! Будут вопросы , пишитеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Я представляю платёжный агрегатор (cypix.ru/), ищем программиста для написания CMS-плагина. Задача: Написать для CMS плагин, который будет выполнять запрос, инициирующий платеж, передавать сумму покупки и данные покупателя, затем редиректить покупателя на платежную страницу ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт http://tm.ua/. Новости добавляются через самописную админку. Проблема: у отдельной новости нет теги указания Канонической страницы. Т.е, например в этой новости http://tm.ua/show_news.php?who=4771 должен быть тег . А соответственно надо, чтобы в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть проект, в котором нужна доработка функционала в существуещем и написать новые страницы с функционалом из ТЗ.Фреймворк - Laravel, Bootstrap (PHP, CSS, MySQL). 1. Сформировать новых около 10 страниц. Добавить в них функции из ТЗ. 2. ТЗ ...Закрыт5 лет назад
Требуется программист php Нужно сделать дашборды. Вывести данные в обычные html страницы обычным php Данные забирать из Amo (уже собирается в базу mysql) Api yandex google youtube ТЗ имеется. ...Закрыт5 лет назад