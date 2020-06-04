Доработка движка и добавление новых функций

1)магазин/услуги:

нужно добавить функцию продажи ключей в существующий модуль магазина .

записываться в датабазе будет следующая :

name = имя пользователя

id = идентификатор услуги

time = продолжительность услуги

key = десятизначный генерируемый ключ (буквы и цифры)

2)модуль "кейс" это рулетка , при открытии выпадает cлучайный приз.

доработка модуля case :

нужно добавить функцию бесплатного кейса раз в 24 часа , также данная функция должна быть доступна в настройки любого кейса (то есть в админ панели) .

3)переработать модуль "список блокировки":

нужно чтобы данный список брался с файла находящемуся на другом сервере.

подключение к другому серверу будет через FTP , расширения файлa ini.

4)создать систему подарков на день рождения:

данная система будет дарить определенную услугу или количество денег пользователю ,на день рождения.

также нужно добавить ограничение : на одного пользователя 1 смена дня рождения.

настройка системы должна быть в админ панели.

5)нужно создать систему очков:

для данной системы нужнa будет отдельная страница, где будет показываться таблица:

username | points .

username = кликабельная ссылка на ник игрока (кликабельная в том случае если игрок зарегистрирован)

points = очки которые начисляются администрацией на той же странице.