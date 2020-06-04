Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже - пишите у кого есть опыт работы и кто сможет помочь. Бюджет 2-3 тыс., оплата по факту проверки. Желательно сделать сегодня-завтра
Добавить поле в самописную админку сайта
Сайт http://tm.ua/. Новости добавляются через самописную админку.
Проблема: у отдельной новости нет теги указания Канонической страницы.
Т.е, например в этой новости http://tm.ua/show_news.php?who=4771 должен быть тег
.
А соответственно надо, чтобы в конце тега canonical был ID этой новости. Т.е. для стр http://tm.ua/show_news.php?who=4770 - уже
Надо:
1) Или (предполагаю так удобнее для модератора) добавить в редактор поле, в котором будет возможность указывать № этой страницы. В этом варианте под полем Description админки появится поле Canonical
2) Или ваш скрипт будет сам автоматом брать номер новости и вставлять его в нужное поле и потом добавлять это поле в код Новости.
Два вопроса в тему: 1) Как вы порекомендуете подойти к выполнению этой задачи? Я написал два варианта, они разные. Но я все же не программист. 3) Что будет с остальными новостями, которые уже в базе: для каждой из них надо будет добавить это поле ручками или есть решение, чтобы дописать это автоматом каким-то скриптом? ВАЖНО: новостей более 3000 (по Яше 3681), т.е. также надо так реализовать задачу, чтобы все новости мели тег canonical с ID этой новости.
Скрин админки прилагаю.
Оплата - после готовности и проверке.
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