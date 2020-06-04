Добавить поле в самописную админку сайта

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Завершен3 заявки353 просмотра

Сайт http://tm.ua/.  Новости добавляются через самописную админку.  

Проблема: у отдельной новости нет теги  указания  Канонической страницы.

Т.е, например в этой новости http://tm.ua/show_news.php?who=4771  должен быть тег

 .

А соответственно надо, чтобы в конце тега canonical был ID этой новости.  Т.е. для стр  http://tm.ua/show_news.php?who=4770  - уже 

Надо:

1) Или (предполагаю так удобнее для модератора) добавить в редактор поле, в котором будет возможность указывать № этой страницы. В этом варианте под полем Description админки появится поле Canonical

2) Или ваш скрипт будет сам автоматом брать номер новости и вставлять его в нужное поле и потом добавлять это поле в код Новости. 

Два вопроса в тему:  1) Как  вы порекомендуете подойти к выполнению этой задачи? Я написал два варианта, они разные.  Но я все же не программист. 3) Что будет с остальными новостями, которые уже в базе:  для каждой из них надо будет добавить это поле ручками или есть решение, чтобы дописать это автоматом каким-то скриптом? ВАЖНО:  новостей более 3000 (по Яше  3681), т.е.  также надо так реализовать задачу, чтобы все новости мели тег canonical с ID этой новости.

Скрин админки прилагаю.

Оплата - после готовности и проверке.

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5 лет назад
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
5 лет назад
$7
1 день
Евгений: уточнил задачу, согласовал ее объем, предложил путь решения. И точно в срок ее выполнил! Отлично! Рекомендую!
Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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agmsk
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