Добавить поле в самописную админку сайта

Сайт http://tm.ua/. Новости добавляются через самописную админку.

Проблема: у отдельной новости нет теги указания Канонической страницы.

Т.е, например в этой новости http://tm.ua/show_news.php?who=4771 должен быть тег

.

А соответственно надо, чтобы в конце тега canonical был ID этой новости. Т.е. для стр http://tm.ua/show_news.php?who=4770 - уже

Надо:

1) Или (предполагаю так удобнее для модератора) добавить в редактор поле, в котором будет возможность указывать № этой страницы. В этом варианте под полем Description админки появится поле Canonical

2) Или ваш скрипт будет сам автоматом брать номер новости и вставлять его в нужное поле и потом добавлять это поле в код Новости.

Два вопроса в тему: 1) Как вы порекомендуете подойти к выполнению этой задачи? Я написал два варианта, они разные. Но я все же не программист. 3) Что будет с остальными новостями, которые уже в базе: для каждой из них надо будет добавить это поле ручками или есть решение, чтобы дописать это автоматом каким-то скриптом? ВАЖНО: новостей более 3000 (по Яше 3681), т.е. также надо так реализовать задачу, чтобы все новости мели тег canonical с ID этой новости.

Скрин админки прилагаю.

Оплата - после готовности и проверке.

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