Собрать данные по api и вывести

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Закрыт5 заявок703 просмотра

Требуется программист php

Нужно сделать дашборды. Вывести данные в обычные html страницы обычным php

Данные забирать из

Amo (уже собирается в базу mysql)

Api yandex google youtube

ТЗ имеется. 

Пишите, если у вас есть опыт и аналогичные примеры

HTMLMySQLPHP
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anodin
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