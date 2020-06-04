Нужно ускорить сайт на WP под google PageSpeed Insights

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка294 просмотра

Здравствуйте!

Нужно ускорить загрузку сайта wordpress под google PageSpeed Insights для моб. версии и пк версии.

Минимум нужно добиться 95% для пк, 90% под моб.

WordPress
5 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
110 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-10
Веб-программирование