Добрый день. Нужно поправить форму отправки на сайте (wordpress)
Нужно ускорить сайт на WP под google PageSpeed Insights
Здравствуйте!
Нужно ускорить загрузку сайта wordpress под google PageSpeed Insights для моб. версии и пк версии.
Минимум нужно добиться 95% для пк, 90% под моб.
Заявки фрилансеров
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