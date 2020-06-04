Изменить веб-страницу на Битриксе

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Закрыт5 заявок488 просмотров

Текущая страница https://www.mbaconsult.ru/courses/gmat/gmat-evening/

Нужный результат https://redpen.io/oe2164bf813a5559d8

CMS Битрикс 15.0.6

При нажатии на кнопку:

  • "Принять участие" пользователь перемещается к блоку "Выберите формат обучения на курсе GMAT Evening".
  • "Записаться" появляется поп-ап с запросом ФИО, номер телефона b.radikal.ru/b31/2006/e2/37ad3148a7eb.jpg
Сделать в админке Битрикса

В админке включается/выключается (виден на сайте или нет):

  • Новый блок "Выберите формат обучения на курсе GMAT Evening".
  • Блок "Регистрация на курс GMAT Evening".
В админке редактируется текст в полях:
  • "это практический онлайн-курс"
  • Выберите формат обучения на курсе GMAT Evening.
  • Базовый тариф.
  • Расширенный тариф.
  • Тест описания тарифов, отдельно для Базового и Расширенного тарифа.
Появляется вторая цена у курса - для Расширенного тарифа, которая меняется через админку.

Появляется вторая скидка на курс - для Расширенного тарифа, которая меняется через админку.

Напишите:

  • Сколько времени потребуется, чтобы выполнить эту задачу (в часах).
  • Стоимость реализации.
5 лет назад
mba
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Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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