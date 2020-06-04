Добрый день. Нужно поправить форму отправки на сайте (wordpress)
Изменить веб-страницу на Битриксе
Текущая страница https://www.mbaconsult.ru/courses/gmat/gmat-evening/
Нужный результат https://redpen.io/oe2164bf813a5559d8
CMS Битрикс 15.0.6
При нажатии на кнопку:
- "Принять участие" пользователь перемещается к блоку "Выберите формат обучения на курсе GMAT Evening".
- "Записаться" появляется поп-ап с запросом ФИО, номер телефона b.radikal.ru/b31/2006/e2/37ad3148a7eb.jpg
В админке включается/выключается (виден на сайте или нет):
- Новый блок "Выберите формат обучения на курсе GMAT Evening".
- Блок "Регистрация на курс GMAT Evening".
- "это практический онлайн-курс"
- Выберите формат обучения на курсе GMAT Evening.
- Базовый тариф.
- Расширенный тариф.
- Тест описания тарифов, отдельно для Базового и Расширенного тарифа.
Появляется вторая скидка на курс - для Расширенного тарифа, которая меняется через админку.
Напишите:
- Сколько времени потребуется, чтобы выполнить эту задачу (в часах).
- Стоимость реализации.
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