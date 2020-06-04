Изменить веб-страницу на Битриксе

Текущая страница https://www.mbaconsult.ru/courses/gmat/gmat-evening/

Нужный результат https://redpen.io/oe2164bf813a5559d8

CMS Битрикс 15.0.6

При нажатии на кнопку:

"Принять участие" пользователь перемещается к блоку "Выберите формат обучения на курсе GMAT Evening".

"Записаться" появляется поп-ап с запросом ФИО, номер телефона b.radikal.ru/b31/2006/e2/37ad3148a7eb.jpg

В админке включается/выключается (виден на сайте или нет):

Новый блок "Выберите формат обучения на курсе GMAT Evening".

Блок "Регистрация на курс GMAT Evening".

"это практический онлайн-курс"

Выберите формат обучения на курсе GMAT Evening.

Базовый тариф.

Расширенный тариф.

Тест описания тарифов, отдельно для Базового и Расширенного тарифа.

В админке редактируется текст в полях:Появляется вторая цена у курса - для Расширенного тарифа, которая меняется через админку.

Появляется вторая скидка на курс - для Расширенного тарифа, которая меняется через админку.

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