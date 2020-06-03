Добавить функции

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка170 просмотров

Дополнить функционал бота, объём работы: Средний - Большой 

Условия: Заранее отправил деньги так-как человек честный и работаем не первый раз. Если не сможете уложиться в 7.000 рублей. Деньги возвращаются - таков договор.

После принятия сделки - вы принимаете условия !

5 лет назад
guest_15903055111566
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
$100
3 дня
За всё своё время не видел человека честнее. Советую к работе только его, без каких либо безопасных платежей, все сделали на честном слове. Рад как слон :)
Отличный заказчик,сделал 100 процентную предоплату,всегда на связи,рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад