Нужен функционал, который решает следующие задачи: - Поиск. Необходимо доработать функционал поиска (используется стандартный поиск AJAX Search for WooCommerce), разработать кастомный поиск и вывод результатов поиска. При поиске товаров подключаться к удаленному WSDL веб-серверу ...
Добавить функции
Дополнить функционал бота, объём работы: Средний - Большой
Условия: Заранее отправил деньги так-как человек честный и работаем не первый раз. Если не сможете уложиться в 7.000 рублей. Деньги возвращаются - таков договор.
После принятия сделки - вы принимаете условия !
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