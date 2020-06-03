Аналог сервиса с сдругим шаблонам - и с некоторыми урезанными функциями. Имеется скрипт с которого строился сервис. Линк: https://autoleads.pro Прошу указывать адекватные цены
Сервис для автоматической обработки фотографии
Здравствуйте, прошу ознакомится с ссылочкой ниже на сервис (вам понадобится чтобы проверить как работает сервис фотография, которую я ниже закрепил)
https://passport-photo.online/pl/zdjecia-do-dowodu-osobistego-online?gclid=Cj0KCQjwlN32BRCCARIsADZ-J4t_H8EWKb1tx7H9GV0666o61OjQ9qQN-7XiOVTrI1g-35C1ERLTiDAaAtyYEALw_wcB
Нам нужно повторить тоже самое, а именно:
- обрезка фото под нужные параметры головы
- выбеливание фона
- автокорреция света если фото темное
Что нам нужно от вас:
1) как вы это видите? это нужно верстать от нуля? либо же есть более менее подобный плагин, который можно изменить под наши задачи?
2) цена + срок
Дизайн для всего сайта будет, но нас больше интересует, как сделать такой сервис (+если что можете нам сверстать весь сайт после дизайнера)
Заявки фрилансеров
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