Здравствуйте, оставляйте свой телеграмм для связи. Подробно расскажу исполнителю.
Построить аналог сервиса
Аналог сервиса с сдругим шаблонам - и с некоторыми урезанными функциями.
Имеется скрипт с которого строился сервис.
Линк: https://autoleads.pro
Прошу указывать адекватные цены
Заявки фрилансеров
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