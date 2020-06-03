Построить аналог сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка184 просмотра

Аналог сервиса с сдругим шаблонам - и с некоторыми урезанными функциями.

Имеется скрипт с которого строился сервис.

Линк: https://autoleads.pro

Прошу указывать адекватные цены

5 лет назад
Xxirurg
Роман 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад