Мюзик бот для Дискорда

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка500 просмотров

Требуемые параметры:

-Никаких лагов при прослушивании музыки 

- Должен воспроизводить/ставить на паузу музыку,  искать песни, ставить треки в очередь, создать плейлисты и т. д. 

- 24/7

- Транслировать музыку с Youtube, Soundcloud, Bandcamp и других сервисов

-Поддержка подключение по прямой ссылке

5 лет назад
guest_15911858211356
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад