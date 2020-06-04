Настроить отправку емейла на почту из формы

$10
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Завершен10 заявок575 просмотров

Здравствуйте, есть 2 созданных формы на Вордпрессе в html/css формате.

Нужно их настроить на отправку данных на емейл.

Плагины не подойдут. Нужно сделать всё на чистом php. Чтобы не потерять вид формы и её адаптивность.

Задание не сложное. Нужно сделать сегодня. Спасибо.

CSSHTMLPHPWordPress
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dimatutin
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$8
1 день
Отличный исполнитель, всё полностью устраивает. Абсолютно рекомендую! Надеюсь на будущее сотрудничество.
Приятно работать с Евгением. Ответственный заказчик. Будем продолжать сотрудничество

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