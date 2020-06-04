Настроить отправку емейла на почту из формы

Здравствуйте, есть 2 созданных формы на Вордпрессе в html/css формате.

Нужно их настроить на отправку данных на емейл.

Плагины не подойдут. Нужно сделать всё на чистом php. Чтобы не потерять вид формы и её адаптивность.

Задание не сложное. Нужно сделать сегодня. Спасибо.