Парсер постов в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок605 просмотров

Нужен парсер постов в социальных сетях, подробнее по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1JeqUuk4ddvf-aOlmfk3vwNzuFZ0MarF2h8e4ucFefKg/edit?usp=sharing

Предложите, пожалуйста, решение которое максимально экономно будет использовать ресурсы сервера VPS и иметь возможность быстрого развертывания на новом сервере VPS

Планировал разместить базу данных на одном сервере скрипт парсинга на другом.

5 лет назад
ArtemBA
Артем 
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Заявки фрилансеров

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