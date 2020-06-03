Парсер постов в социальных сетях

Здравствуйте, прошу ознакомится с ссылочкой ниже на сервис (вам понадобится чтобы проверить как работает сервис фотография, которую я ниже закрепил) https://passport-photo.online/pl/zdjecia-do-dowodu-osobistego-online?gclid=Cj0KCQjwlN32BRCCARIsADZ-J4t_H8EWKb1tx7H9GV0666o61OjQ9qQN-7XiOVTrI1g-35C1ERLTiDAaAtyYEALw_wcB Нам нужно повторить тоже самое, а именно: ...