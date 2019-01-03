RybalkoOleg

$10
Имеется уже созданный бот, но нужно добавить возможность оплаты при нажатии на кнопки(кнопка имеется). Бот написан на python. И ещё, если не сложно, рассказать как вы это сделали)
Мобильные приложения1 заявка
Закрыт
5 лет назад
Сертификаты, подтверждающие знания:
1) 190100017
2) 200220900
Проверить их можно на данном сайте:
https://lyceum.yandex.ru/certificate/check/
В поле «Фамилия выпускника» введите фамилию из профиля
Имеется уже созданный бот, но нужно добавить возможность оплаты при нажатии на кнопки(кнопка имеется). Бот написан на python. И ещё, если не сложно, рассказать как вы это сделали)