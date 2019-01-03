RybalkoOleg

Олег Рыбалко RybalkoOleg

 
24 годаРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Опытный программист на Python. Хорошие знания HTML, CSS

Сертификаты, подтверждающие знания:

1)  190100017

2)  200220900

Проверить их можно на данном сайте:

https://lyceum.yandex.ru/certificate/check/

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PythonHTMLCSS