Требуется системный аналитик для расписывания функционала сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки617 просмотров

Запущен крупный стартап . Тема проекта: партнерская сеть.

На данный момент полностью расписаны требования к продукту. Теперь стоит задача расписать функционал каждого этапа и проработать более детально техническое задание к каждой странице и к каждому запросу.

Ищем системного аналитика, который закроет следующий пул задач:

1) распишет детально весь функционал каждого экрана сервиса;

2) распишет все запросы каждого экрана и их параметры;

3) при необходимости нарисует Use Cases

4) при необходимости проведет консультацию;

Работы много, поэтому будут выбраны сразу несколько исполнителей. Пожалуйста, оставляйте свой телеграм для связи.

5 лет назад
tincap
30 лет
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Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

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Роман
 
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