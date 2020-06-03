Требуется системный аналитик для расписывания функционала сервиса

Запущен крупный стартап . Тема проекта: партнерская сеть.

На данный момент полностью расписаны требования к продукту. Теперь стоит задача расписать функционал каждого этапа и проработать более детально техническое задание к каждой странице и к каждому запросу.

Ищем системного аналитика, который закроет следующий пул задач:

1) распишет детально весь функционал каждого экрана сервиса;

2) распишет все запросы каждого экрана и их параметры;

3) при необходимости нарисует Use Cases

4) при необходимости проведет консультацию;

Работы много, поэтому будут выбраны сразу несколько исполнителей. Пожалуйста, оставляйте свой телеграм для связи.