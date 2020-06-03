Нужен функционал, который решает следующие задачи: - Поиск. Необходимо доработать функционал поиска (используется стандартный поиск AJAX Search for WooCommerce), разработать кастомный поиск и вывод результатов поиска. При поиске товаров подключаться к удаленному WSDL веб-серверу ...
Требуется системный аналитик для расписывания функционала сервиса
Запущен крупный стартап . Тема проекта: партнерская сеть.
На данный момент полностью расписаны требования к продукту. Теперь стоит задача расписать функционал каждого этапа и проработать более детально техническое задание к каждой странице и к каждому запросу.
Ищем системного аналитика, который закроет следующий пул задач:
1) распишет детально весь функционал каждого экрана сервиса;
2) распишет все запросы каждого экрана и их параметры;
3) при необходимости нарисует Use Cases
4) при необходимости проведет консультацию;
Работы много, поэтому будут выбраны сразу несколько исполнителей. Пожалуйста, оставляйте свой телеграм для связи.
Заявки фрилансеров
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