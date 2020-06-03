Разработка расширения для Chrome

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки607 просмотров

Требуется  создание расширения Chrome  для упрощения работы  с сайтом.

Подробное описание с картинками можете посмотреть по ссылке https://yadi.sk/i/vXP4R51YRaL0Ug

Спасибо за внимание, буду благодарен за обратную связь.

5 лет назад
corobok027
Иван 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Эльдар
 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад