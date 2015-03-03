corobok027

Приветствую всех кого заинтересовала моя задача. И так, с чего бы начать . Есть площадка ozon.seller на эту площадку продавцы загружают свои товары (вкладка товары) https://yadi.sk/d/IQm3Skvs92FyBwдалее по мере роста показов начинают приходить ...