corobok027

Требуется создание расширения Chrome для упрощения работы с сайтом. Подробное описание с картинками можете посмотреть по ссылке https://yadi.sk/i/vXP4R51YRaL0Ug Спасибо за внимание, буду благодарен за обратную связь.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую друзья! Ищу специалиста для создания системы обработки заказов и ведения статистики. Подробное описание с картинками можете посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/AoiC-za5VJXb-Q Бюджет давайте обсуждать, понимаю что задача не на 2 часа работы ) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Приветствую друзья! Ищу специалиста Django + Python для создания системы обработки заказов и ведения статистики. Подробное описание с картинками можете посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/AoiC-za5VJXb-Q Бюджет указан примерный, давайте обсуждать ) Жду ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую всех кого заинтересовала моя задача. И так, с чего бы начать . Есть площадка ozon.seller на эту площадку продавцы загружают свои товары (вкладка товары) https://yadi.sk/d/IQm3Skvs92FyBwдалее по мере роста показов начинают приходить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен парсер, подробности в файле https://yadi.sk/d/NjICJFkw3aE3hf Читайте файл, задавайте вопросы! Парсер будет дорабатываться у автора.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо ежедневно решать одну и ту же задачу, а именно внесение данных клиента (паспортные данные), их подстановка в договор (doc файл) и учет оплаты. Сейчас все это делается руками в Excel что вызывает определенные трудности ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Нужен банер определенной структуры пример vk.com/club81862998 1 большая картинка и 6 маленьких большую картинку необходимо создать (материал не предоставлю, дам только пожелания) 6 маленьких необходимо обработать и ...Баннеры16 заявокЗакрыт10 лет назад