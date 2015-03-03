corobok027

Иван corobok027

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка расширения для Chrome

    Требуется  создание расширения Chrome  для упрощения работы  с сайтом. Подробное описание с картинками можете посмотреть по ссылке https://yadi.sk/i/vXP4R51YRaL0Ug Спасибо за внимание, буду благодарен за обратную связь.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обработка заказов

    Приветствую друзья! Ищу специалиста  для создания системы обработки заказов и ведения статистики. Подробное описание с картинками можете посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/AoiC-za5VJXb-Q Бюджет давайте обсуждать, понимаю что задача не на 2 часа работы )  ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Django + Python

    $100

    Приветствую друзья! Ищу специалиста Django + Python для создания системы обработки заказов и ведения статистики. Подробное описание с картинками можете посмотреть по ссылке https://yadi.sk/d/AoiC-za5VJXb-Q Бюджет указан примерный,  давайте обсуждать ) Жду ...

    DjangoPython
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Агрегатор для маркетплейса

    Приветствую всех кого заинтересовала моя задача. И так, с чего бы начать . Есть площадка ozon.seller на эту площадку продавцы загружают свои товары  (вкладка товары) https://yadi.sk/d/IQm3Skvs92FyBwдалее по мере роста показов начинают приходить ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсер и мониторинг

    Нужен парсер, подробности в файле https://yadi.sk/d/NjICJFkw3aE3hf Читайте файл, задавайте вопросы! Парсер будет дорабатываться у автора.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Печать договора и учет оплат

    Необходимо ежедневно решать одну и ту же задачу, а именно внесение данных клиента (паспортные данные), их подстановка в договор (doc файл) и учет оплаты.  Сейчас все это делается руками в Excel что вызывает определенные трудности ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рекламный банер для VK

    $400

    Нужен банер определенной структуры пример vk.com/club81862998 1 большая картинка и 6 маленьких большую картинку необходимо создать (материал не предоставлю, дам только пожелания) 6 маленьких необходимо обработать и ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад