Выявить ошибки работы пагинации и фильтров, Ajax

Необходимо исправить множественные ошибки в рамках работы паттерна. Функционал условно есть, но работает с ошибками.

На сайте построены типы страниц: конечная категория, страница результатов поиска, статическая страница результатов поиска. Для указанных типов страниц реализован функционал Ajax, работающий в связке: Сортировка || Режим (grid / list) ||Кол-во записей на страницу || Пагинация || Фильтр регион || Фильтр цена || Подосчет выводимых записей ||

Основная проблема - сортировка, фильтры и пагинация работают изолированно одно от другого.Наблюдаемые ошибки работы функционала:- выбрали вывод списком (list), сбросились значения сортировки и пагинации. - потеря параметров при изменении одного или нескольких значений.

Ждем заявку для ознакомления с детальным техническим заданием и согласованием бюджета