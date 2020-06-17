Создание сайта на базе шаблона (шаблон на html5 и css3)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок329 просмотров

сам шаблон: https://html5up.net/uploads/demos/strongly-typed/index.html  

1. Не большая доработка шаблона

2. Замена текстов, изображений, настройка соц сетей и обратной формы.

3. Чистка лишнего мусора

4. Текстовый документ с описанием в каком файле и в какой строке менять каждый блок и картинку сайта (для самостоятельного обслуживания)

Файлы шаблона предоставлю

HTML
5 лет назад
Seldon
47 лет
8 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

Foxikk
Борис 
28 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
$50
8 дней
Настоящий профессионал, просто приятно работать, всё чётко, РЕКОМЕНДУЮ!
Приятно работать, четко поставленные цели и оплата в срок.

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