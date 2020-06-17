Нужен функционал, который решает следующие задачи: - Поиск. Необходимо доработать функционал поиска (используется стандартный поиск AJAX Search for WooCommerce), разработать кастомный поиск и вывод результатов поиска. При поиске товаров подключаться к удаленному WSDL веб-серверу ...
Создание сайта на базе шаблона (шаблон на html5 и css3)
сам шаблон: https://html5up.net/uploads/demos/strongly-typed/index.html
1. Не большая доработка шаблона
2. Замена текстов, изображений, настройка соц сетей и обратной формы.
3. Чистка лишнего мусора
4. Текстовый документ с описанием в каком файле и в какой строке менять каждый блок и картинку сайта (для самостоятельного обслуживания)
Файлы шаблона предоставлю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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