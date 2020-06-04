Нужен специалист по chrome extension

Писать расширения для Chrome с любым функционалом. (В рамках API)

Прохождение модерации.

Нужен человек который на практике неоднократно создавал/добавлял

расширения в хром. То-есть человек с опытом.

Цены предлагайте.

Обязательно!

Опыт в добавлении в стор расширений (большим плюсом если эти расширения не по правилам гугла).