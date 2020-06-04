Нужен специалист по chrome extension

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка367 просмотров

Писать расширения для Chrome с любым функционалом. (В рамках API)

Прохождение модерации.

Нужен человек который на практике неоднократно создавал/добавлял

расширения в хром. То-есть человек с опытом.

Цены предлагайте.

Обязательно! 

Опыт в добавлении в стор расширений (большим плюсом если эти расширения не по правилам гугла).

5 лет назад
KKKooo
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад