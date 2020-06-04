Помощь с Imagick

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка302 просмотра

Нужна помощь с Imagick, а именно:

1. Сделать правильную конвертацию файлов из цветового пространства CMYK в

RGB (что бы цвета не искажались, обычная конвертация

transformImageColorspace(Imagick::COLORSPACE_RGB) искажает цвета)

2. Правильное определение цветового пространства файла

(setImageColorspace часто не правильно определяет цветовое пространство

документа).

3. При образовании некоторых изображений получается инверсия

4. При преобразовании некоторых объектов получается черный фон.

Все подробности сброшу в личку.

5 лет назад
guest_15912599135732
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад