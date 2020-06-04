Добрый день. Нужно поправить форму отправки на сайте (wordpress)
Помощь с Imagick
Нужна помощь с Imagick, а именно:
1. Сделать правильную конвертацию файлов из цветового пространства CMYK в
RGB (что бы цвета не искажались, обычная конвертация
transformImageColorspace(Imagick::COLORSPACE_RGB) искажает цвета)
2. Правильное определение цветового пространства файла
(setImageColorspace часто не правильно определяет цветовое пространство
документа).
3. При образовании некоторых изображений получается инверсия
4. При преобразовании некоторых объектов получается черный фон.
Все подробности сброшу в личку.
Заявки фрилансеров
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