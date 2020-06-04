Исправить кое что на JS

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Закрыт2 заявки392 просмотра

Проверить соответствует ли все как по тз, работа выполнена частично.

Верстка:

  • В мобильной версии на ширине меньше 576 (да и немного больше) есть полоса прокрутки – нужно чтобы ее не было, то есть чтобы форма полностью влезала на экран и не было горизонтальной прокрутки
  • Крестики на товарах нужно сделать один в один как на фото
  • Добавить серые вертикальные разделители в блоке «Подтвердить заказ» между словами и суммой как на фото
  • Сделать заливку серым цветом (#F9F9F8) вокруг кнопки «Подтвердить заказ» - как на фото
  • В блоке «Данные покупателя» переместить кнопки «Вход» и «Далее» правее, чтобы правый край «Далее» совпадал с границей поля ввода
JavaScript:

  • Реализовать изменение количества товара при нажатии на «+» и «-», чтобы это соответственно влияло на количество в заказе и общую сумму
  • Реализовать удаление товаров из заказа при нажатии на крестик, чтобы это влияло на итог
  • Сделать по умолчанию скидку 0, при вводе промокода PROMO делать скидку 50 грн (вычесть ее из итога)
  • Сделать проверку правильности ввода email (в блоках «Данные покупателя» и «Способ доставки») – можно использовать эту конструкцию:

    check = /^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/.test(value);

  • Добавить маску для ввода телефона (в блоках «Данные покупателя» и «Способ доставки») в формате +38 (999) 999-99-99, можно использовать такой скрипт:

    • jQuery(function($){

    $("#phone").mask("+38 (999) 999-99-99");

    });

  • Сделать обязательными все поля кроме «Город» в блоке «Данные покупателя» и все поля в блоке «Способ доставки»
  • По умолчанию нужно оставить раскрытыми только блоки «Товары в заказе» и «Данные покупателя» и по кнопке «Далее» (если поля заполнены верно и заполнены все обязательные) этот блок скрыть, а развернуть следующий. Кнопка «Назад» соответственно обратный функционал. В кнопке «Далее» в последнем блоке оставить пустую ссылку.

Все должно быть готово к вечеру
JavaScriptjQuery
5 лет назад
ababken96
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