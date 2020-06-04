Convas анимация для KOLORO

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок510 просмотров

Референс находится по этой ссылке: http://www.francoisrisoud.com/about

Речь идет о красной рване с разлетающимися точками.Необходимо сделать фрейм для интеграции на сайт. 

Полное ТЗ по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1k56Gag-bt6moiS8G_67rtzIWFGRpFIEmiG-C5HemKm4/edit?usp=sharing 

Спасибо 

5 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров