Добрый день. Нужно поправить форму отправки на сайте (wordpress)
Convas анимация для KOLORO
Референс находится по этой ссылке: http://www.francoisrisoud.com/about
Речь идет о красной рване с разлетающимися точками.Необходимо сделать фрейм для интеграции на сайт.
Полное ТЗ по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1k56Gag-bt6moiS8G_67rtzIWFGRpFIEmiG-C5HemKm4/edit?usp=sharing
Спасибо
Заявки фрилансеров
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