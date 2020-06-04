Сделать правки по сайту Php

Есть готовый сайт cryptopi.fund Нужно внести правки: 1) сломались котировки (подтягиваются с биржи pro.expi.trade) 2) в калькулятор добавить еще один портфель (сейчас все данные заполняются вручную, то есть по сути нужно добавить еще одно активное поле) и написать ...