Нужно написать класс на C# + AgilityPack, который имеет один метод парсинга данных из входной строки (HTML страница, структура между разными страницами идентична), на выходе должна быть типизированная коллекция.
Сделать правки по сайту Php
Сделать правки по сайту Php при нажатии нету страниц https://ibb.co/tpG2365
http://vital.in-site.ru/prices
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