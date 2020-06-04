Нужно провести интеграцию на столько, насколько это возможно Выгрузка каталога в Беру Выгрузка заказов обратно к нам По возможности получение необходимых "Стикеров" для заказа По возможности проделать дальнейшую интеграцию ...
Правки на тильде
Есть готовый сайт cryptopi.fund Нужно внести правки: 1) сломались котировки (подтягиваются с биржи pro.expi.trade) 2) в калькулятор добавить еще один портфель (сейчас все данные заполняются вручную, то есть по сути нужно добавить еще одно активное поле) и написать пару сносок - здесь с++ и java 3) отредактировать перевод на сербском. Сам перевод есть, страничка тоже готова, но все съехало, нужно отредактировать, чтобы она была визуально также как и на русском и английскомПРОШУ УКАЗЫВАЙТЕ БЮДЖЕТ , РАССМАТРЮ ДАЖЕ У КОГО НЕТ ОПЫТА ТАК КАК БЮДЖЕТ МАЛЕНЬКИЙ
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