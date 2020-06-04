Парсер на питоне для bookmate.ru, livelib.ru, litres.ru

Привет!

Мне нужен парсер, который будет скачивать со страниц с рецензиями книг на bookmate.ru, livelib.ru и litres.ru комментарии пользователей (текст, дата, лайки, другие тэги, например, эмоции и пр) и доступную информацию о каждом пользователе (имя, пол, количество прочитанных книг, количество написанных рецензий и др. - в зависимости от страницы).

На входе будет ссылка на книгу или на страницу с рецензиями, если так удобнее - мне все равно.

Информацию нужно выгружать в файл csv.

Какие будут предложения?