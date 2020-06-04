Имеется действующий сайт на WP. Требуется: 1. Сделать общую проверку на вирусы и уязвимости разными средствами. Выявленные устранить. 2. Проверить, нет ли посторонних доступов через админку, ftp, ssh, phphmyadmin и т.д. 3. ...
Парсер на питоне для bookmate.ru, livelib.ru, litres.ru
Привет!
Мне нужен парсер, который будет скачивать со страниц с рецензиями книг на bookmate.ru, livelib.ru и litres.ru комментарии пользователей (текст, дата, лайки, другие тэги, например, эмоции и пр) и доступную информацию о каждом пользователе (имя, пол, количество прочитанных книг, количество написанных рецензий и др. - в зависимости от страницы).
На входе будет ссылка на книгу или на страницу с рецензиями, если так удобнее - мне все равно.
Информацию нужно выгружать в файл csv.
Какие будут предложения?
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