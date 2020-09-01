Node.js developer НАВЫКИ И ТЕХНОЛОГИИ: JavaScript, TypeScript

Среда Node.js: фреймворки (Nest.js, Express.js)

REST API, GraphQL

Умение работать как с SQL и NoSQL базами данных: MongoDB, PostgreSQL

Упаковка приложения в Docker

Gitlab CI/CD, Github

Умение работать с различными API, интеграция со сторонними сервисами

Опыт работы с расширениями для браузеров КОНТАКТЫ: Telegram - @hamalkari @hamalkari Email - [email protected] ЧТО Я МОГУ ГАРАНТИРОВАТЬ: Качественная и чистый код

Поддерживание проекта в случае необходимости JavascriptTypeScriptPostgreSQLMongoDBRESTDockerNode.jsNestJSSQL

Я против войны в Украине !