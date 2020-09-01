Вячеслав Иванов HalmakariHalmakari
23 годаРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Node.js developer
НАВЫКИ И ТЕХНОЛОГИИ:
- JavaScript, TypeScript
- Среда Node.js: фреймворки (Nest.js, Express.js)
- REST API, GraphQL
- Умение работать как с SQL и NoSQL базами данных: MongoDB, PostgreSQL
- Упаковка приложения в Docker
- Gitlab CI/CD, Github
- Умение работать с различными API, интеграция со сторонними сервисами
- Опыт работы с расширениями для браузеров
Telegram -@hamalkari
Email - [email protected]
ЧТО Я МОГУ ГАРАНТИРОВАТЬ:
- Качественная и чистый код
- Поддерживание проекта в случае необходимости
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Парсер имен с сайта https://www.pmlp.gov.lv/209 просмотров
- Бот для автоподнятия трейда rocket-league.com254 просмотра
- Viber bot написанный на Node.js.398 просмотров
- Болгария218 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, быстро справился со сложной задачей! Все супер, рекомендую!
Ответный отзыв
Задача была четко обозначена. Оплата в срок. Рекомендую
$1
10 баллов
3 года назад
Вячеслав решил задачу успешно
Ответный отзыв
Оплата в срок, всегда на связи
$80
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена оперативно и очень качественно!
Ответный отзыв
Отлично поработали - интересная задача, своевременная оплата. Рекомендую! Будем и дальше работать
$30
10 баллов
3 года назад
Все отлично! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Задача поставлена четко. Оплата вовремя. Будем и дальше работать !
$10
10 баллов
4 года назад
Все отлично, быстро и качественно.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, оплата в срок ! Рекомендую !