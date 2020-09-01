Halmakari

Вячеслав Иванов Halmakari

 
23 годаРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Node.js developer

НАВЫКИ И ТЕХНОЛОГИИ:

  • JavaScript, TypeScript
  • Среда Node.js: фреймворки (Nest.js, Express.js)
  • REST API, GraphQL
  • Умение работать как с SQL и NoSQL базами данных: MongoDB, PostgreSQL
  • Упаковка приложения в Docker
  • Gitlab CI/CD, Github
  • Умение работать с различными API, интеграция со сторонними сервисами
  • Опыт работы с расширениями для браузеров
КОНТАКТЫ:

Telegram -

@hamalkari

Email - [email protected]

ЧТО Я МОГУ ГАРАНТИРОВАТЬ:

  • Качественная и чистый код
  • Поддерживание проекта в случае необходимости
JavascriptTypeScriptPostgreSQLMongoDBRESTDockerNode.jsNestJSSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Neora272
33 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
3 года назад
Требуется парсер с сайта http://znanija.com на мой сайт на DLE
Отличный исполнитель, быстро справился со сложной задачей! Все супер, рекомендую!
Задача была четко обозначена. Оплата в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
akuraga
Иван 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Переписать скрипт на expressJS (TypeScript)
Вячеслав решил задачу успешно
Оплата в срок, всегда на связи
Ответный отзыв
guest_16004087760106
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Парсер сайта
Работа выполнена оперативно и очень качественно!
Отлично поработали - интересная задача, своевременная оплата. Рекомендую! Будем и дальше работать
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Довезти показатели google page speed до зеленой зоны на мобильных
Все отлично! Спасибо за работу!
Задача поставлена четко. Оплата вовремя. Будем и дальше работать !
Ответный отзыв
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Добавить google капчу на сайт
Все отлично, быстро и качественно.
Задача поставлена четко, оплата в срок ! Рекомендую !
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