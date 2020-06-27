Добавить google капчу на сайт

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка279 просмотров

Вот подробно объяснил в видео задачу (1:30) https://www.loom.com/share/d750d71278f14896ae91ec028b206aab

Сделать желательно сегодня.

5 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Halmakari
Вячеслав 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все отлично, быстро и качественно.
Задача поставлена четко, оплата в срок ! Рекомендую !

Заявки фрилансеров

Halmakari
Вячеслав 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад