есть такой сайт https://mozabrick.ru/ (временно сайт закрыт паролем) moz_access 5E0w5X0e -------------------------- Прикрепляю список доработок. Кто может взяться отпишите. Нужно максимально оперативно все сделать. Т.к. по сайту будут еще задачи.
Требуется программист node.js
Сайт на AWS. Требуется консультация по работе node.js
Заявки фрилансеров
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