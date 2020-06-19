Нужно написать парсер или с помощью функционала выгрузки загрузки,по графику будет с Опенкарта перекидывать инфу по товарам в Битрикс полностью: Создание, Редактирование, Удаление Только товары Работа по постоплате Делать ...
Доработать сайт на опенкарт
есть такой сайт
(временно сайт закрыт паролем)
moz_access
5E0w5X0e
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Прикрепляю список доработок. Кто может взяться отпишите. Нужно максимально оперативно все сделать. Т.к. по сайту будут еще задачи.
Заявки фрилансеров
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