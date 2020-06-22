Добавить на сайт возможность воспроизводить звуки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок673 просмотра

Добавить аудиоплеер для воспроизведения нескольких звуков в режиме лупов на сайт по типу как это сделано https://www.noisli.com/

Также сверстать страницу по типу как в аттаче.

от вас сроки и стоимость

5 лет назад
marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
5 лет назад
$60
4 дня
Escrow
Очень быстро и без единого бага. Отличный исполнитель. Рекомендую!
Хороший, честный заказчик с интересными проектами, писать код под задачи одно удовольствие. Рекомендую👍

Заявки фрилансеров

Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Вадим
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алан
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ульяна
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
18 часов назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать автовебинар

    Создание автомарафона и доведение его до максимальной автоматизации. Есть видеозаписи офлайн семинара, нужно их обработать и на их основе разработать автомарафон.  Необходимые файлы будут отправлено дополнительно. Для уточнения информации, можете задать вопросы.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт по игровым предметам

    $5000

    Разработать сайт на Typescript, Vue.js, Node.js, experess.js  по игровым предметам, нужен опытный специалист, который уже делал нечто подобное  Только в таком стеке, который указал. Бюджет от 5000$ Тз и дизайн, верстка имеется уже ...

    Node.jsTypeScriptVue.js
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на Битрикс.

    Сайт на базе шаблона Аспро Максимум, лицензия Бизнес. Прошу дать оценку по каждому пункту доработки, так как они имеют разный приоритет выполнения. Подробное ТЗ по ссылке (таблицу не редактировать, можете скачать себе и дать оценку ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подключить мессенджеры

    Добрый день! Сайт на джумле. Нужно в шапку добавить вайбер и вотсап и подключить, чтобы при клике был переход в эти мессенджеры на конкретный номер. Пишите, пожалуйста,  цены и сроки.Спасибо!

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка backend дэшборда маркетинговой платформы

    Добрый день! Мы разрабатываем платформу для управления и анализа маркетинговых метрик. Нам требуется несколько специалистов на разработка бэкенда Python. Проект на несколько месяцев фуллтайм загрузка. Обязательно подписать NDA. Наличие ИП или ООО ...

    Python
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка frontend дэшборда маркетинговой платформы

    Добрый день! Мы разрабатываем платформу для управления и анализа маркетинговых метрик. Нам требуется несколько специалистов frontend на технологиях Vue или React. Проект на несколько месяцев фуллтайм загрузка. Обязательно подписать NDA. Наличие ИП ...

    Vue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реализовать привязку скидки к юзеру на лендинге (по кукам, IP)

    Здравствйте! Нужно реализовать привязку скидки к юзеру на лендинге (по кукам, IP и возможно по email) Юзер попадает редиректом на лендинг после заполнения опросника и отправки своего email, на ...

    Tilda
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Улучшения по сайту

    1) сделать скрипт для отправки формы контактов с валидацией, скрипт должен иметь конфигурацию для отправки через gmail2) исправить соглашение о cookie, сейчас отображается каждый раз после обновления страницы, нужно чтоб после нажатия на кнопку принять ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать web-приложение web push на Laravel

    $1300

    Разработать проект с использованием технологии Web Push Notifications от Google, который будет собирать подписки на рассылку push уведомлений. Проект должен уметь: 1. Авторизация/Восстановить пароль/Регистрация 2. Возможность подключить сайт для сбора токенов к сайту ...

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад