Доработка сайта на Битрикс.

Сайт на базе шаблона Аспро Максимум, лицензия Бизнес. Прошу дать оценку по каждому пункту доработки, так как они имеют разный приоритет выполнения. Подробное ТЗ по ссылке (таблицу не редактировать, можете скачать себе и дать оценку по пунктам доработки). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G7PYZvdbdjXcrej5FteQceAVKphUX0t61m6Y8dnLmzg/edit?usp=sharing

Кратко ТЗ описываю в здесь.

1) Доработка каталога - Необходимо изменить выдачу каталога, по категориям: Товары должны выводится по разным признакам:

по виду

по материалам

по месту использования (ванная, спальня и т.д.),

по стилю (классика и т.д.).

2) Загрузка каталога от поставщика

Сейчас каталог передает не все параметры от поставщика. Нужно настроить автоматическую загрузку 2 раза в день. Параметры каталога от поставщика нужно стандартными обработчиками. Каталог должен передавать все параметы указанные в каталоге и задавать акции и их длительность. Сейчас если мы на сайте задаем акцию вручную, то при обновлении цен поставщика все акции у нас обнуляются и из раздела "Акции" - исчезают. https://drive.google.com/file/d/1d1xMIn-NoryrxEVU9RKDTF1vIQ9k_0PJ/view?usp=sharing

3) Настройка допродаж в карточке товара лампочек

Необходимо настроить автоматический подбор лампочек в каждую люстры по типу цоколя и лампочки, и автоматический подбор по количеству лампочек. В карточке допродаж, необходимо выводить комплект лампочек для этого прибора в зависимости от количества рожков.

4) Настроить интеграцию Заказов и Лидов в Битрикс.24

В шаблоне есть стандартный функционал, он работет, необходимо донастроить передачу данных в битрикс24, сейчас передаются только заказы,

Необходимо настроить (чтобы эти заявки переходили в лиды):

заказ обратного звонка

нашли дешевле (ссылка на конкурента должна передаваться тоже).

заказать обратный звонок

запрос на подбор по фотографии (должны передаваться контакты и фотография)

, передача УТМ метрок в битрикс.24.

5) Подключить оплату Атол-Онлайн в ЭквайрингСбербанка и продублировать в Битрикс.24 эту интеграцию.

Установлен модуль сбербанка, необходимо настроить интеграцию с Атолом и протестировать. ВАЖНО - эквайринг переведен в Боевой режим.