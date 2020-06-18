Проект по odoo (программирование на python)

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Закрыт2 заявки641 просмотр

Добрый день уважаемые исполнители! Есть проект на odoo 12. В рамках него есть задачи с оценкой по времени. В прикрепленном файле одна из задач с оценкой по времени. Задач очень много.

Python
5 лет назад
VadimProgr
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