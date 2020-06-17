Исправление мелких ошибок на сайте (Платформа Битрикс)

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Закрыт6 заявок1085 просмотров

Исправления ошибок на сайте по ТЗ СЕОшников, а также устранение разных мелких ошибок, которые выявлены в результате пользовательского тестирования. Сайт velyon.com.ua

5 лет назад
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