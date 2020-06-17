Имеется ряд вопросов, которые необходимо решить: - убрать баг в типовом виджете (обновление остатков). Они не обновляются - разобраться почему иногда виджет открывается очень долго - ...
Натянуть адаптивную верстку на OpenCart
Сайт аналог сайта shein, верстка адаптивная.
Посмотреть вёрстку - http://webart.zzz.com.ua/
Что требуется по цмс:
1. Перенести всю верстку
2. Доступ к базе данных личных кабинетов для автоматизации почтовой рассылки
3. Создание каталога, акций, и тд
4. Рабочий поиск
5. Автоматизация (в том числе с ручным управлением ) вкладки - новые поступления, и все новинки
6. Рабочий фильтр по категориям в каталоге и возможность настрйоки из под цмс(цвет, подкатегория, размер, пол и т.д.) при создании товара
Заявки фрилансеров
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