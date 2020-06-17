Натянуть адаптивную верстку на OpenCart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1029 просмотров

Сайт аналог сайта shein, верстка адаптивная. 

Посмотреть вёрстку - http://webart.zzz.com.ua/

Что требуется по цмс:

1. Перенести всю верстку

2. Доступ к базе данных личных кабинетов для автоматизации  почтовой рассылки

3. Создание каталога, акций, и тд

4. Рабочий поиск

5. Автоматизация (в том числе с ручным управлением ) вкладки - новые поступления, и все новинки

6. Рабочий фильтр по категориям в каталоге и возможность настрйоки из под цмс(цвет, подкатегория, размер, пол и т.д.) при создании товара

Opencart
5 лет назад
klen124
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Заявки фрилансеров

Никита
 
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Евгений
 
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