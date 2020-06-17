Есть приложение в Facebook Developers и в него нужно каждый раз заходить и добавлять новые ID кабинетов FB. Нужно реализовать скрипт, который будет автоматически добавлять. Возможные решение через selenium / webpack. Можно ...
Программная генерация 3D модели коттеджа для веб
Имеется проект на Django (Python) и JavaScript: http://213.139.208.51/catalog/plan/7/edit_scheme/
Кликните на картинке и поводите мышью, покрутите скролл.
Этот домик генерируется из данных, хранящихся в БД в JSON, которые преобразуются в массивы JS и затем обрабатываются на стороне пользователя.
Итак, сейчас задача – сгенерировать нормальную 3D модель.
Данные, на основе которых генерируется этот домик, вы можете посмотреть в консоли браузера. Вам они могут показаться непонятными, но я расшифрую, там все просто. Данных гораздо больше, чем принимает сейчас скрипт, их достаточно для генерации 3D модели нормального дома, и скрипт, генерирующий этот домик, я накидал лишь для проверки правильности вычислений.
В идеале, это должно выглядеть так:
Но понятно, что не все сразу.
Мне нужно, чтобы первым этапом вы сделали генерацию 3D модели,в которой будет:
1) Бордюр отмостки
2) Отмостка
3) Цоколь
4) Ступеньки
5) Опорные столбы кровли крыльца
6) Столбики и ограждение балкона (пока в одном варианте - из кирпича)
7) Кровля
8) Карниз кровли
9) Дымоход + простой колпак к нему из кирпича
10) Окна
11) Двери наружные
12) Отлива к окнам (это подоконник снаружи)
13) Простые наличники окон
14) Отлив (или бордюр) цоколя.
15) Травка вокруг
16) Водостоки с желобами (но если это сложно, то можно пока отложить). Может что еще добавится, но вроде из минимума по модели это всё.
17) Автоматические скриншоты с разных сторон для превьюшек.
Заход внутрь и другой интерактив пока не делать.
Я еще точно не решил, как лучше это сделать – на стороне клиента или сервера. Склоняюсь к серверу. Но предлагайте, обсудим.
Территориально нахожусь в Казани, если вы тоже, было бы здорово, но в целом ваше местоположение не принципиально. Главное - результат.
И еще - посредникам не беспокоить, только прямые исполнители!
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