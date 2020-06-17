Программная генерация 3D модели коттеджа для веб

Имеется проект на Django (Python) и JavaScript: http://213.139.208.51/catalog/plan/7/edit_scheme/

Кликните на картинке и поводите мышью, покрутите скролл.

Этот домик генерируется из данных, хранящихся в БД в JSON, которые преобразуются в массивы JS и затем обрабатываются на стороне пользователя.

Итак, сейчас задача – сгенерировать нормальную 3D модель.

Данные, на основе которых генерируется этот домик, вы можете посмотреть в консоли браузера. Вам они могут показаться непонятными, но я расшифрую, там все просто. Данных гораздо больше, чем принимает сейчас скрипт, их достаточно для генерации 3D модели нормального дома, и скрипт, генерирующий этот домик, я накидал лишь для проверки правильности вычислений.

В идеале, это должно выглядеть так:

https://3dfine.github.io/

Но понятно, что не все сразу.

Мне нужно, чтобы первым этапом вы сделали генерацию 3D модели,в которой будет:

1) Бордюр отмостки

2) Отмостка

3) Цоколь

4) Ступеньки

5) Опорные столбы кровли крыльца

6) Столбики и ограждение балкона (пока в одном варианте - из кирпича)

7) Кровля

8) Карниз кровли

9) Дымоход + простой колпак к нему из кирпича

10) Окна

11) Двери наружные

12) Отлива к окнам (это подоконник снаружи)

13) Простые наличники окон

14) Отлив (или бордюр) цоколя.

15) Травка вокруг

16) Водостоки с желобами (но если это сложно, то можно пока отложить). Может что еще добавится, но вроде из минимума по модели это всё.

17) Автоматические скриншоты с разных сторон для превьюшек.

Заход внутрь и другой интерактив пока не делать.

Я еще точно не решил, как лучше это сделать – на стороне клиента или сервера. Склоняюсь к серверу. Но предлагайте, обсудим.

Территориально нахожусь в Казани, если вы тоже, было бы здорово, но в целом ваше местоположение не принципиально. Главное - результат.

И еще - посредникам не беспокоить, только прямые исполнители!