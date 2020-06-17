Программная генерация 3D модели коттеджа для веб

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Имеется проект на Django (Python) и JavaScript: http://213.139.208.51/catalog/plan/7/edit_scheme/

Кликните на картинке и поводите мышью, покрутите скролл.

Этот домик генерируется из данных, хранящихся в БД в JSON, которые преобразуются в массивы JS и затем обрабатываются на стороне пользователя.

Итак, сейчас задача – сгенерировать нормальную 3D модель.

Данные, на основе которых генерируется этот домик, вы можете посмотреть в консоли браузера. Вам они могут показаться непонятными, но я расшифрую, там все просто. Данных гораздо больше, чем принимает сейчас скрипт, их достаточно для генерации 3D модели нормального дома, и скрипт, генерирующий этот домик, я накидал лишь для проверки правильности вычислений.

В идеале, это должно выглядеть так:

https://3dfine.github.io/

Но понятно, что не все сразу.

Мне нужно, чтобы первым этапом вы сделали генерацию 3D модели,в которой будет:

1)     Бордюр отмостки

2)     Отмостка

3)     Цоколь

4)     Ступеньки

5)     Опорные столбы кровли крыльца

6)     Столбики и ограждение балкона (пока в одном варианте - из кирпича)

7)     Кровля

8)     Карниз кровли

9)     Дымоход + простой колпак к нему из кирпича

10)  Окна

11)  Двери наружные

12)  Отлива к окнам (это подоконник снаружи)

13)  Простые наличники окон

14)  Отлив (или бордюр) цоколя.

15)  Травка вокруг

16)  Водостоки с желобами (но если это сложно, то можно пока отложить). Может что еще добавится, но вроде из минимума по модели это всё.

17) Автоматические скриншоты с разных сторон для превьюшек.

Заход внутрь и другой интерактив пока не делать.

Я еще точно не решил, как лучше это сделать – на стороне клиента или сервера. Склоняюсь к серверу. Но предлагайте, обсудим.

Территориально нахожусь в Казани, если вы тоже, было бы здорово, но в целом ваше местоположение не принципиально. Главное - результат.

И еще - посредникам не беспокоить, только прямые исполнители!

DjangoJavaScriptPython
5 лет назад
Motokulman
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