Сделать копию проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок599 просмотров

Приветствую! Проект: https://goo.su/1hPi 

Требуется сделать аналог 1 в 1, анимацию можно взять отсюда же или с другого сайта. 

Сам лэндинг не нужно считать в стоимость, интересует только строка поиска, личный кабинет и эквайринг

5 лет назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Вениамин
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Саак
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад