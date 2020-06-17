Требуется разработчик сайтов со знание Python. Доработка сайта и программирование сверстанной страницы. Подключение оплат. Подключение оплат, тестирование сайта на ошибки. Требуется на длительное сотрудничество. Оплата по проектная
Список задач по cms 1c bitrix
Оставляйте свой телеграмм для обсуждения задач.
Нужны решить ряд задач по cms 1c bitrix.
Заявки фрилансеров
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