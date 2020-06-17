Список задач по cms 1c bitrix

По возможности сегодня, разместить пиксели на сайте http://fway.org/ и форуме http://fway.org/forum/ На домене есть сайт работающий на Joomla 1.5 и форум работающий на старой версии PHPbb. Пиксели нужно добавить между тегами и в коде сайта и в коде ...