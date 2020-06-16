Задание прописано в документе. carpet-exclusive.ru/ сайт joomla 3.6.5 Движок VM 3.0.18 карточки товаров VM Custom Filters PRO с доработкой "сео фильтр" sh404SEF 4.8.1.3465 JotCache ZOO ...
Разметить пискели Fb и Vc на сайт и форум fway.org
По возможности сегодня, разместить пиксели на сайте http://fway.org/ и форуме http://fway.org/forum/ На домене есть сайт работающий на Joomla 1.5 и форум работающий на старой версии PHPbb. Пиксели нужно добавить между тегами и в коде сайта и в коде форума. Это два разных движка. Плагины на эти версии не встают, нужно добавить код вручную.
1.Facebook pixel для fway.org (Joomla v 1.5 обновлять нельзя)
src="https://www.facebook.com/tr?id=326375554436536&ev=PageView&noscript=1"
/>
2. Пиксель Вконтакте для fway.org (Joomla v 1.5 обновлять нельзя)
!function(){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!0,t.src="https://vk.com/js/api/openapi.js?168",t.onload=function(){VK.Retargeting.Init("VK-RTRG-498966-1OmBq"),VK.Retargeting.Hit()},document.head.appendChild(t)}();
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $170Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Написать код для вставки на сайте, работающий на тильде. Код должен оправлять номер ТС в базу для получения статусов из базы. Пример как должен выглядеть ваш результат Poisk-propuska.ruЗакрыт5 лет назад
- $7200
Нужно разработать криптовалютную платформу. Проект будет состоять из нескольких логических разделов: криптобиржа, кошелек для хранения (холодный, горячий), личный кабинет с партнеркой. Есть подробное описание функционала, отправлю всем откликнувшимся. Технологии разработки: Бэкенд: ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Проект на Yii2 + postgresql + git + vuejs (желательно) Проект реализован на шаблоне advanced, в проекте реализованы подсистемы: -admin -crm -api Требуется опытный разработчик Нужно доработать функционал проекта, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать на последней версии Joomla и компоненты VirtueMart рабочий вариант интернет площадки для просмотра и заказа товаров, просмотра созданных заказов, документов по отгрузкам и построение отчетов по сверкам Покупателя с Поставщиком. Сайт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, у нас имеется баг в регистрации (она на php), т.е. после регистрации пользователя если зайти обратно на страницу регистрации и начать кликать скриптом по кнопке «Зарегистрироваться», то начнётся сильная нагрузка на сервер. Я узнал ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно используя API - https://api-docs.mailwizz.com/ Реализовать функцию остановки рассылки и ее старта рассылки Язык Php Логика: скрипт берет переменную, если она 1 то остановка, если 0 то старт ...Закрыт5 лет назад
Оставляйте свой телеграмм для общения по поводу проекта. Подробно расскажу и отвечу на все ваши вопросы.Веб-программирование15 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно на php используя api - https://help.mail.ru/postmaster/api#api_limits сделать запрос по статистике рассылки логика: берем ключ, если он не свежий, то делаем новыйберем данные, по домену который нам интересен и распарсим их ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть задача - необходимо прикрутить к конструктору на Тильде необходимые для сервиса Fondy требования (лого платежных систем и так далее). В общем чтобы можно было принимать оплаты через Fondy.Закрыт5 лет назад