Разметить пискели Fb и Vc на сайт и форум fway.org

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По возможности сегодня, разместить пиксели на сайте http://fway.org/ и форуме http://fway.org/forum/ На домене есть сайт работающий на Joomla 1.5 и форум работающий на старой версии PHPbb. Пиксели нужно добавить между тегами и в коде сайта и в коде форума. Это два разных движка. Плагины на эти версии не встают, нужно добавить код вручную.  

1.Facebook pixel для fway.org (Joomla v 1.5 обновлять нельзя)

  src="https://www.facebook.com/tr?id=326375554436536&ev=PageView&noscript=1"

/>

2. Пиксель Вконтакте для fway.org (Joomla v 1.5 обновлять нельзя)

!function(){var t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!0,t.src="https://vk.com/js/api/openapi.js?168",t.onload=function(){VK.Retargeting.Init("VK-RTRG-498966-1OmBq"),VK.Retargeting.Hit()},document.head.appendChild(t)}();

JavaScriptJoomla
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