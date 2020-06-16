Разметить пискели Fb и Vc на сайт и форум fway.org

По возможности сегодня, разместить пиксели на сайте http://fway.org/ и форуме http://fway.org/forum/ На домене есть сайт работающий на Joomla 1.5 и форум работающий на старой версии PHPbb. Пиксели нужно добавить между тегами и в коде сайта и в коде форума. Это два разных движка. Плагины на эти версии не встают, нужно добавить код вручную.

1.Facebook pixel для fway.org (Joomla v 1.5 обновлять нельзя)

src="https://www.facebook.com/tr?id=326375554436536&ev=PageView&noscript=1"

/>

2. Пиксель Вконтакте для fway.org (Joomla v 1.5 обновлять нельзя)