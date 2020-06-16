Нужно используя API - https://api-docs.mailwizz.com/ Реализовать функцию остановки рассылки и ее старта рассылки Язык Php Логика: скрипт берет переменную, если она 1 то остановка, если 0 то старт ...
Доработка сайта на Joomla 3 VM
Задание прописано в документе.
carpet-exclusive.ru/ сайт
joomla 3.6.5 Движок
VM 3.0.18 карточки товаров
VM Custom Filters PRO с доработкой "сео фильтр"
sh404SEF 4.8.1.3465
JotCache
ZOO раздел со статьями
Заявки фрилансеров
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