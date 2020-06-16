Внести правки в JS скрипт.

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Закрыт3 заявки521 просмотр

Нужно внести правки (удалить некоторый функционал, заменить некоторые иконки, перенести блоки) в скрипт редактора фотографий. Скрипт написан на JS

Нужен человек, хорошо разбирающийся в JS

JavaScript
5 лет назад
Sk-don
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