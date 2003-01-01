Доработки сайта на ASP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка470 просмотров

Нужен специалист для доработки магазина написанного на ASP и работающего на Windows Server.

Важно уметь работать с Bitbucket и разделением прав доступа к файлам.

Работа не постоянная а периодическая.

5 лет назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Дмитрий
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 отзывов
5 лет назад