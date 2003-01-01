Оптимизация скорости загрузки и доработка верстки

Работа комплексная css + php

Сайт на laravel + magictoolbox (отображение изображений в товаре)

Стандартный набор оптимизации скорости работы сайта, конечно часть работ проделана (десктоп почти весь имеет показатели 90+), но еще многое осталось по мобильным. Цель вывести все показатели в зеленую зону и добиться показателей 90+ для компьютеров и мобильных.

Самые важные страницы: главная, страница картины/скульптуры, страница категории картин и скульптур.

1. Изображения товара (страница картины). Чтобы убрать ошибку Используйте современные форматы изображений нужно найти решение для Magic Scroll так как он не поддерживает тег и из-за этого нельзя вывести webp версию картинки вместе с jpg на странице картины. Разобраться с Unable to locate resource (на странице картин и скульптур с доп.изображениями …pictures_large/limg_hwpKJzxYjE.jpg и ошибки "Настройте подходящий размер изображений".

2. Снизить показатель Совокупное смещение макета (CLS)

3. Удалите неиспользуемый код JavaScript - пересобрать файл main.js и прописать правильное отображение для всех кодов (чат, google tag manager, facebook, hotjar)

4. Удаление неиспользуемого кода CSS

5. Минимизация работы в основном потоке

6. Предотвратить чрезмерную нагрузку на сеть

7. Сократить размер структуры DOM

8. Сократите время выполнения кода JavaScript

9. Эффективное использования кеша для статических объектов

Страницы всех типов:

https://kyiv.gallery 44/90

https://kyiv.gallery/pro-galereiu 56/98

https://kyiv.gallery/oplata-ta-dostavka 60/99

https://kyiv.gallery/polityka-povernennia 61/99

https://kyiv.gallery/kollekcii 57/97

https://kyiv.gallery/kollekcii/akvareli-kyiv 54/95

https://kyiv.gallery/statii 58/95

https://kyiv.gallery/statii/art-rynok-u-virtualnomu-prostori-perspektyvy-i-mozhlyvosti 56/89

https://kyiv.gallery/search?s=oli 49/83

https://kyiv.gallery/cart 53/96

https://kyiv.gallery/kartyny 37/63

https://kyiv.gallery/mykytenko-viktor/kartyna-kyiv-volodymyrskyi-pahorb-10390 44/87

https://kyiv.gallery/skulptury 55/94

https://kyiv.gallery/vasylchenko-andrii/skulptyry-papuhy-128 51/92

https://kyiv.gallery/hudognyki-skulptory 57/89

https://kyiv.gallery/demtsiu-mykhailo 55/96