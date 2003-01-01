Здравствуйте, нужна оптимизация сайта-интернет магазина цифровых товаров на платформе deer.is для того чтобы поднять его в поиске
Оптимизация скорости загрузки и доработка верстки
Работа комплексная css + php
Сайт на laravel + magictoolbox (отображение изображений в товаре)
Стандартный набор оптимизации скорости работы сайта, конечно часть работ проделана (десктоп почти весь имеет показатели 90+), но еще многое осталось по мобильным. Цель вывести все показатели в зеленую зону и добиться показателей 90+ для компьютеров и мобильных.
Самые важные страницы: главная, страница картины/скульптуры, страница категории картин и скульптур.
1. Изображения товара (страница картины). Чтобы убрать ошибку Используйте современные форматы изображений нужно найти решение для Magic Scroll так как он не поддерживает тег и из-за этого нельзя вывести webp версию картинки вместе с jpg на странице картины. Разобраться с Unable to locate resource (на странице картин и скульптур с доп.изображениями …pictures_large/limg_hwpKJzxYjE.jpg и ошибки "Настройте подходящий размер изображений".
2. Снизить показатель Совокупное смещение макета (CLS)
3. Удалите неиспользуемый код JavaScript - пересобрать файл main.js и прописать правильное отображение для всех кодов (чат, google tag manager, facebook, hotjar)
4. Удаление неиспользуемого кода CSS
5. Минимизация работы в основном потоке
6. Предотвратить чрезмерную нагрузку на сеть
7. Сократить размер структуры DOM
8. Сократите время выполнения кода JavaScript
9. Эффективное использования кеша для статических объектов
Страницы всех типов:
https://kyiv.gallery 44/90
https://kyiv.gallery/pro-galereiu 56/98
https://kyiv.gallery/oplata-ta-dostavka 60/99
https://kyiv.gallery/polityka-povernennia 61/99
https://kyiv.gallery/kollekcii 57/97
https://kyiv.gallery/kollekcii/akvareli-kyiv 54/95
https://kyiv.gallery/statii 58/95
https://kyiv.gallery/statii/art-rynok-u-virtualnomu-prostori-perspektyvy-i-mozhlyvosti 56/89
https://kyiv.gallery/search?s=oli 49/83
https://kyiv.gallery/cart 53/96
https://kyiv.gallery/kartyny 37/63
https://kyiv.gallery/mykytenko-viktor/kartyna-kyiv-volodymyrskyi-pahorb-10390 44/87
https://kyiv.gallery/skulptury 55/94
https://kyiv.gallery/vasylchenko-andrii/skulptyry-papuhy-128 51/92
https://kyiv.gallery/hudognyki-skulptory 57/89
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