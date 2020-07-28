Цель скопировать шаблон и подправить Есть сайт казино с одним шаблоном http://casinosoftware.site Есть другой сайт http://domabet2.com/ тут другой шаблон, но скрипт тот же, пути шаблона те же engine/templates/default там css js, картинки ...
Настройка готового парсера
Настройка парсера – стоимость предлагайте
Есть парсер на друпал. Его задача – парсит товары с сайта smartcode___ точка ___ ру и куда то отправляет данные ) куда бог его знает.
Далее 2 сайт это наш сайт ros-kkm.ru на modx получает эти данные и обновляет на сайте цены и товары.
В общем задача:
1. Разобраться с алгоритмом его работы и дать четкие инструкции что как и где работает
2. Настроить парсер на 2 режима работы:
а) обновление только цен (желательно в настройках парсера сделать возможность наценки по категориям)
б) полное обновление товаров (при этом он должен проверять товар и описание и если товар имеется пропускать его, обновлять только цену при необходимости, не заливать дважды картинки)
3. Парсер находился на стороннем домене, его нужно установить на наш сервер parser.ros-kkm.ru
Скидываю инструкцию как он раньше работал можно зайти и посмотреть. Если нужны еще какие либо доступы сообщите
тем кто готов разобраться и уверен в своих силах дам доступы к парсеру и сайту.
И итоговая задача:
1. Размещение парсера на нашем сервере ros-kkm.ru
2. Ежесуточное обновление цен с возможностью выставлять наценку в % (только цен, ручное обновление и отключение обновления)
3. Обновление товаров по крону примерно раз в месяц (ручное обновление, октлючение обновления)
4. Не дублирующиеся фото на сервере
5. При обновлении товаров, категорий (нельзя затрагивать в админ панели такие поля tv поля h1 seo description seo page title prntscr.com/szcdkz и у товаров тоже, т.к. эти поля мы прописываем вручную)
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