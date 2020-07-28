Настройка готового парсера

Настройка парсера – стоимость предлагайте

Есть парсер на друпал. Его задача – парсит товары с сайта smartcode___ точка ___ ру и куда то отправляет данные ) куда бог его знает.

Далее 2 сайт это наш сайт ros-kkm.ru на modx получает эти данные и обновляет на сайте цены и товары.

В общем задача:

1. Разобраться с алгоритмом его работы и дать четкие инструкции что как и где работает

2. Настроить парсер на 2 режима работы:

а) обновление только цен (желательно в настройках парсера сделать возможность наценки по категориям)

б) полное обновление товаров (при этом он должен проверять товар и описание и если товар имеется пропускать его, обновлять только цену при необходимости, не заливать дважды картинки)

3. Парсер находился на стороннем домене, его нужно установить на наш сервер parser.ros-kkm.ru

Скидываю инструкцию как он раньше работал можно зайти и посмотреть. Если нужны еще какие либо доступы сообщите

prntscr.com/syvspq

prntscr.com/syvst0

prntscr.com/syvswn

prntscr.com/syvszn

prntscr.com/syvt2i

тем кто готов разобраться и уверен в своих силах дам доступы к парсеру и сайту.

И итоговая задача:

1. Размещение парсера на нашем сервере ros-kkm.ru

2. Ежесуточное обновление цен с возможностью выставлять наценку в % (только цен, ручное обновление и отключение обновления)

3. Обновление товаров по крону примерно раз в месяц (ручное обновление, октлючение обновления)

4. Не дублирующиеся фото на сервере

5. При обновлении товаров, категорий (нельзя затрагивать в админ панели такие поля tv поля h1 seo description seo page title prntscr.com/szcdkz и у товаров тоже, т.к. эти поля мы прописываем вручную)