Цель скопировать шаблон и подправить Есть сайт казино с одним шаблоном http://casinosoftware.site Есть другой сайт http://domabet2.com/ тут другой шаблон, но скрипт тот же, пути шаблона те же engine/templates/default там css js, картинки ...
Посадка верстки на OpenCard
Доброго времени суток!
Есть готовая верстка интернет магазина. Она включает в себя:
1. Главная страница
2. Каталог (с фильтром товаров которым должна тоже быть с возможностью
настройки из под CMS(цвет, подкатегория, размер, пол и т.д.) при
создании товара)
3. Карточка товара ( с фильтром)
4. Избранные товары
5. Корзина(>оформление>оплата)
6. Личный кабинет( регистрация + восстановления пароля+смена пароля)+ 7 страниц статистические( условия доставки, возврат и т.) которые по возможности должны менять контент(текст и картинки)
Дополнительно нужно сделать оживить поиск товаров.
И сделать доступ к базе данных личных кабинетов(контактная информация) для автоматизации почтовой рассылки.
От Вас реальные сроки и цена
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