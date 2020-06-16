Посадка верстки на OpenCard

Доброго времени суток!

Есть готовая верстка интернет магазина. Она включает в себя:

1. Главная страница

2. Каталог (с фильтром товаров которым должна тоже быть с возможностью

настройки из под CMS(цвет, подкатегория, размер, пол и т.д.) при

создании товара)

3. Карточка товара ( с фильтром)

4. Избранные товары

5. Корзина(>оформление>оплата)

6. Личный кабинет( регистрация + восстановления пароля+смена пароля)+ 7 страниц статистические( условия доставки, возврат и т.) которые по возможности должны менять контент(текст и картинки)

Дополнительно нужно сделать оживить поиск товаров.

И сделать доступ к базе данных личных кабинетов(контактная информация) для автоматизации почтовой рассылки.

От Вас реальные сроки и цена