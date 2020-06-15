Создать форму и интегрировать Paykeeper по API на сайте

Требуется на сайте создать форму с определенной логикой (подсчет количества слов, где разделитель ",") и базой данных (список услуг + свободное поле для ввода новой услуги).

Далее, написать API и интегрировать Paykepeer.

Поле 1: выпадающий список с названием услуг. У каждой услуги разная стоимость. В конце списка можно выбрать "другое" и должно появится поле с свободным вводом названия услуги и ее стоимость будет фиксирована.

Поле 2: текстовое поле, в котором будет происходить подсчет слов и разделителем будет ","

Поле 3: ввод имени

Поле 4: ввод e-mail

Поле 5: ввод номера телефона

Поле 6: итоговая сумма, которая считается от стоимости выбранной услуги (Поле 1) и ужноженное на количество слов в Поле 2.

Далее кнопка перейти к оплате, где и должна быть API интеграция с Paykeeper.

Для Paykeeper мы передаем определенные значения.

И на электронный адрес (их два) уходит заполненная форма.

По сути мне необходимо данное решение:

https://spb.optina.ru/rites/

Спасибо.