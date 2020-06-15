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Выравнивания текста в tiptap
Необходимо доработать расширение для tiptap (https://github.com/scrumpy/tiptap)
таким образом, чтобы вместо стиля подставлялся класс, так же необходимо чтобы класс подставлялся к редактируемому параграфу, а не добавлялись span тэги со стилями(как в примере)
при использовании выравнивания необходимо чтобы текст не разбивался на строки если блок состоит из 2х и более слов и одно из слов выделено жирным (такой баг есть в примере)
пример расширения (в последнем комментарии) https://github.com/scrumpy/tiptap/issues/157
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