Нужно создать аналог системы по типу Maxoptra или Relog. Пример ТЗ в личку направлю. В системе будет Web часть и приложения на Android и IOS. ...
Доработать модуль на Битрикс
Доработать модуль Расписания!
Вот демонстрация(это просто пример, это не сайт): https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/mibok.rasp/
Две Задачи:
1. Внедрить две кнопки: Вперед-Назад: https://prnt.sc/szxmjo Вверху над датами, внедрить две большие (даже огромные кнопки), которые позволяли бы листать вперед и назад.
Т.к. Сейчас не понятно, что можно листать Календарь схватив за горизонтальную полосу с датами.
Либо предложить свой вариант (лучше Скрином) как можно это реализовать.
2. Сделать возможность, предложить вариант, как после записи пользователь может "Распечатать" или "Увидеть" (а лучше и то и то) все данные - Куда он записался, т.к. после нажатия кнопки "Записаться на прием", появляется сообщение "ВЫ УСПЕШНО ЗАПИСАЛИСЬ" и данные пользователь не видит.
Модуль полностью отдам.
Правда работать на реальном сайте не получится, т.к. он рабочий и ковырять на живую не привлекательно.
Объяснить, каждый пункт, что куда и зачем. Можно обойтись маленьким мануалом.
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