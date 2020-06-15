Доработать модуль на Битрикс

Доработать модуль Расписания!

Вот демонстрация(это просто пример, это не сайт): https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/mibok.rasp/

Две Задачи:

1. Внедрить две кнопки: Вперед-Назад: https://prnt.sc/szxmjo Вверху над датами, внедрить две большие (даже огромные кнопки), которые позволяли бы листать вперед и назад.

Т.к. Сейчас не понятно, что можно листать Календарь схватив за горизонтальную полосу с датами.

Либо предложить свой вариант (лучше Скрином) как можно это реализовать.

2. Сделать возможность, предложить вариант, как после записи пользователь может "Распечатать" или "Увидеть" (а лучше и то и то) все данные - Куда он записался, т.к. после нажатия кнопки "Записаться на прием", появляется сообщение "ВЫ УСПЕШНО ЗАПИСАЛИСЬ" и данные пользователь не видит.

Модуль полностью отдам.

Правда работать на реальном сайте не получится, т.к. он рабочий и ковырять на живую не привлекательно.

Объяснить, каждый пункт, что куда и зачем. Можно обойтись маленьким мануалом.