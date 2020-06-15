Настроить оплату на сайте

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$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок435 просмотров

От исполнителя - опыт подключения платежей: Яндекс деньги (банковская карта, кошелёк), WebMoney, QIWI (от физ. лиц), PayPal (от физ. лиц). Подробности в переписке.

5 лет назад
lis4568
Никита 
36 лет
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Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
39 лет
17 лет в сервисе
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3 года назад
195 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
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5 дней назад
28 отзывов
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Саак
 
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5 лет назад
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Артем
 
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Андрей
 
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4 часа назад
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Александр
 
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5 лет назад