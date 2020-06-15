1. Программирование аналогичнопредоставленному сайту на PHP FRAMEWORK LARAVEL (посадка вёрстки на готовую админку)Функционалготовой админки (разделы): · Настройки(в том числе готова интеграция с платежными системами) · Разделысайта· Категории· Стадионы· Мероприятия· Заказы· Сотрудники· Промокоды· Корпоративныезаявки· Новости· ШаблоныДругимисловами – админка должна функционироватьтак же, как это делается в предоставленном ...
Настроить оплату на сайте
От исполнителя - опыт подключения платежей: Яндекс деньги (банковская карта, кошелёк), WebMoney, QIWI (от физ. лиц), PayPal (от физ. лиц). Подробности в переписке.
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