Простая форма бронирования для Joomla 3

Нужен модуль простой формы бронирования, календарь где будет дата и определённое время, + пару полей, фио телефон и какая машина. Форма нужна для предварительной записи на прохождение тех.осмотра. Далее что бы забронированую дату выбрать было уже невозможно. и тому кто бронировал и администратору приходили бы письма с бронью.