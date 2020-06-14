Парсинг flashscore.com

Добрый день коллеги!Функционал написан на laravel, все реализовано уже!Вот видео описание что на данный момент нужно поправить https://yadi.sk/i/joB159_1fPbi-AПо видео данный интерфейс ПРОСТО вставлен iframe-ом в битрикс24!!!Кратко что уже есть:Дергается апи, данные записываем в базу, на ...