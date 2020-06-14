Парсинг flashscore.com

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Закрыт8 заявок929 просмотров

Нужно получать результаты по заданным видам спорта. Есть API, но там данные идут в закодированном виде. 

5 лет назад
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