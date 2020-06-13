Здравствуйте, суть задания состоит в том, чтобы общаться с заказчиком. Подробнее это задание опишу в переписке. Пишите те, кто хорошо умеет общаться с заказчиками / клиентами. Необходимо умение убеждать ...
Легкая доработка самописной CMS
Есть самописная CMS необходима небольшая доработка функционала, ТЗ во вложении, ищу человека с которым можно будет сотрудничать на постоянной основе в плане доработок и ее обслуживания.
Жду от вас обратную связь. Спасибо!
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