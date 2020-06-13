Легкая доработка самописной CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки977 просмотров

Есть самописная CMS необходима небольшая доработка функционала, ТЗ во вложении, ищу человека с которым можно будет сотрудничать на постоянной основе в плане доработок и ее обслуживания.

Жду от вас обратную связь. Спасибо!

5 лет назад
Ksenov
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